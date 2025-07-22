Eskişehir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başladı
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla Mahallesi’nde saat 08.30 civarında orman yangını çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.
Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
Afyonkarahisar ve Kütahya’dan da orman yangınına ilk müdahale ekipleri gönderildi. Yangına havadan 2 helikopterin de destek verdiği çalışmalarda alevleri söndürme çabaları devam ediyor.