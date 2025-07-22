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Eskişehir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başladı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Haber Merkezi
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Eskişehir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başladı
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Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla Mahallesi’nde saat 08.30 civarında orman yangını çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Afyonkarahisar ve Kütahya’dan da orman yangınına ilk müdahale ekipleri gönderildi. Yangına havadan 2 helikopterin de destek verdiği çalışmalarda alevleri söndürme çabaları devam ediyor.

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