Eskişehir'de orman yangınında 10 işçi şehit oldu

Yangın, 22 Temmuz 2025 sabah saatlerinde Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda başladı.

Sabah 08.30 sularında yükselen dumanlar kısa sürede çevrede fark edildi. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, hem ormanlık alanı hem de yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.

Yangının ilerleyen saatlerde Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşması üzerine, bölgedeki risk artınca Sarıcaova köyü tedbir amacıyla tahliye edildi.

Soğutma çalışmaları devam ediyor

Yangının çıktığı bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Büyükyayla ve Fethiye mahalleri arasındaki ormanlık alanda başlayan yangın geniş bir alana yayıldı.

5 orman işçisi ile 5 AKUT çalışanı şehit oldu

Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahallelerine yakın bir bölgede dün sabah saatlerinde çıkan yangının soğutma çalışmaları sırasında ekipler aniden parlayan alevlerin arasında kaldı.

Alevlerin arasında kalan 10 orman görevlisi ve sivil toplum gönüllüsü şehit oldu. Şehitlerin cenazelerinin Eskişehir'in Kırka Mahallesi'ne getirileceği öğrenildi.

Bakan Yumaklı: 14 kişi tedavi altında

Tarım ve Orman Yangını İbrahim Yumaklı "Eskişehir SeyitGazi'de başlayıp AfyonKarahisar sınırlarına geçen yangınla alakalı, arkadaşlarımızdan 19 orman çalışanı, 5 AKUT mensubu 24 kişi aniden değişen alevlerle yangının içerisinde kaldılar. Bu arkadaşlarımızdan 14 tanesi şu an farklı hastanelerde büyük problem olmaksızın tedavi altında. Ancak ne yazık ki 5 orman çalışanı kardeşim ve 5 AKUT çalışanı kardeşimizi kaybettik." açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da X hesabından yaptığı açıklamada “Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangını yüreklerimizi de yaktı. Yangında maalesef 5’i orman işçisi, 5’i de AKUT gönüllüsü olmak üzere 10 canımız şehit oldu. Yangında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Hastanelerde tedavileri devam eden 14 yaralımıza acil şifalar diliyorum.” dedi.

Hayatını kaybeden 10 orman işçisinin kimlikleri henüz açıklanmadı.

AKUT Başkanı Doğan: Haber alamadığımız arkadaşlarımız var

Söndürme çalışmalarına katılarak destek veren Arama Kurtarma Derneği’nin (AKUT) Yönetim Kurulu Başkanı Barış Altan Doğan, Seyitgazi ilçesindeki yangında, tepe noktalarda söndürme çalışmasında yer alan bazı arkadaşlarından haber alamadıklarını söyledi. Doğan, “Ekibimizin içinden bazı arkadaşlarımız orman alanında kaldılar, onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Şu anda ormanlık alanda, yangının bulunduğu kısımda zaten telsiz ve cep telefonu haberleşmesi mümkün değil. Şu anda haber alamadığımız arkadaşlarımız var. Onlarla ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı olmak üzere, başta bakanlıklar nezdinde de çalışmalar başlatıldı” dedi.