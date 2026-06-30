Eskişehir'de personeli darp eden hastane müdürü görevden alındı
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde Hastane Müdürü T.Y.'nin bir personeli darp ettiği görüntüleri üzerine, ilgili müdürün kaymakamlık kararıyla görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Yaklaşık 3 ay önce Sivrihisar Devlet Hastanesi yerleşkesinde meydana gelen olayda, Hastane Müdürü T.Y. ile personel A.D. arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasındaki arbede önce hastane koridoruna, ardından tesis bahçesine intikal etti.
Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, T.Y.'nin fiziki müdahalesi sonucu personel A.D.'yere düştü.
Görüntüler kısa sürede yayılırken, hastane müdürü T.Y. kaymakamlık kararıyla açığa alındı.
Görevden uzaklaştırıldı
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sivrihisar Devlet Hastanesi'ndeki kavga ve uygunsuz hareketler içeren görüntülerin dün bazı yazılı ve görsel basın organlarında yer aldığı belirtildi.
Söz konusu görüntülere ilişkin soruşturma yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, ilgili personel hakkında görevden uzaklaştırma kararı alındığı kaydedildi.