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Eskişehir'de yangından kurtarılan işçinin görüntüleri: Abi, her tarafıma su dökün!

Eskişehir'de 10 orman görevlisinin hayatını kaybettiği yangından kurtarılan orman görevlisine müdahale anlarının görüntüsü ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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Eskişehir'de yangından kurtarılan işçinin görüntüleri: Abi, her tarafıma su dökün!
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Eskişehir Seyitgazi'de orman yangınına müdahale eden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı 10 kişi şehit oldu.

Bakan Yumaklı "Eskişehir Seyitgazi'de başlayıp Afyonkarahisar sınırlarına geçen yangınla alakalı arkadaşlarımızdan 19 orman çalışanı, 5 AKUT mensubu 24 kişi aniden değişen rüzgarın alevleri onlara çevirmesiyle birlikte maalesef yangının içerisinde kaldılar. Artık bunu basit bir orman yangını olmaktan çıkardı. 10 fidan gibi kardeşimizi kaybettik. Üstüne söyleyeceğim hiçbir şey yok. Milletimizin başı sağolsun." dedi

Yangında mahsur kalıp kurtarılan bir görevlinin görüntüsünde, işçinin "Soğuk su yok mu? Abi, her tarafıma su dökün." dediği; bir kişinin ise "Soğuk su yok, gelecek işte." yanıtını verdiği duyuldu.

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