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Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 30 yaralı

Eskişehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 30 yaralı
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Eskişehir-Seyitgazi kara yolunun Derbent mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Kamil Koç firmasına ait 16 BGZ 569 plakalı yolcu otobüsü, yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.

Alanya-Bursa seferini yapan otobüste şoför ve muavin dahil 44 kişinin bulunduğu öğrenildi.

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