  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Eskişehir'deki parkta beş kişiyi bıçaklayan saldırgana 75 yıl hapis cezası verildi
Takip Et

Eskişehir'deki parkta beş kişiyi bıçaklayan saldırgana 75 yıl hapis cezası verildi

Eskişehir'de çay bahçesindeki beş kişiyi cep telefonundan yaptığı canlı yayın sırasında bıçakla yaralayan sanığa iki suçtan toplam 75 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Eskişehir'deki parkta beş kişiyi bıçaklayan saldırgana 75 yıl hapis cezası verildi
Takip Et

Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde, yargılama sürecinde alınan karar doğrultusunda kapalı olarak görülen karar duruşmasına tutuklu sanık 19 yaşındaki Arda Küçükyetim ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, Küçükyetim'e "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 4 kez 15'er yıl hapis cezası ile yine aynı suçtan ayrıca 11 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Sanığa, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan ise 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine hükmedildi.

Arda Küçükyetim ile yazışmaları bulunan 18 yaşından küçük çocuk hakkında ise beraat kararı verildi.

Ne oldu?

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda bulunan çay bahçesine 12 Ağustos'ta akşama doğru gelen Arda Küçükyetim bazı kişilere bıçakla saldırmış, çay bahçesinde ve parkta oturan Metin Korkmaz, Tevfik Arslan, Cumali Özemek, Cemal Altıntaş ve Naşit Özyürek yaralanmıştı.

Başında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği bulunan saldırgan, polis tarafından gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

İddianamede, olayı gerçekleştirdiğinde 18 yaşında olan Arda Küçükyetim'in 5 müştekiye karşı ayrı ayrı olmak üzere "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Middle East Eye yazdı: Türkiye KAAN'a motor almak için F-16'lardan vazgeçebilirMiddle East Eye yazdı: Türkiye KAAN'a motor almak için F-16'lardan vazgeçebilirDünya
OBA Makarna'da beş kişinin öldüğü patlama: Davada karar açıklandıOBA Makarna'da beş kişinin öldüğü patlama: Davada karar açıklandıGündem
Gündem
OBA Makarna'da beş kişinin öldüğü patlama: Davada karar açıklandı
OBA Makarna'da beş kişinin öldüğü patlama: Davada karar açıklandı
DEM Parti: CHP'ye yönelik operasyonların tırmandırılması tesadüf değil
DEM Parti: CHP'ye yönelik operasyonların tırmandırılması tesadüf değil
Kocaeli’de çalıştığı ofiste tartıştığı amirinin üzerine kaynar su döken kadın çalışan tutuklandı
Kocaeli’de çalıştığı ofiste tartıştığı amirinin üzerine kaynar su döken kadın çalışan tutuklandı
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş depremle sarsıldı
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş depremle sarsıldı
Ankara’da 5. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi 7 Ekim’de başlayacak
Ankara’da 5. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi 7 Ekim’de başlayacak
Can Holding soruşturması genişliyor: Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı'nın evine baskın
Can Holding soruşturması genişliyor: Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı'nın evine baskın