Eskişehir'deki parkta beş kişiyi bıçaklayan saldırgana 75 yıl hapis cezası verildi

Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde, yargılama sürecinde alınan karar doğrultusunda kapalı olarak görülen karar duruşmasına tutuklu sanık 19 yaşındaki Arda Küçükyetim ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, Küçükyetim'e "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 4 kez 15'er yıl hapis cezası ile yine aynı suçtan ayrıca 11 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Sanığa, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan ise 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine hükmedildi.

Arda Küçükyetim ile yazışmaları bulunan 18 yaşından küçük çocuk hakkında ise beraat kararı verildi.

Ne oldu?

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda bulunan çay bahçesine 12 Ağustos'ta akşama doğru gelen Arda Küçükyetim bazı kişilere bıçakla saldırmış, çay bahçesinde ve parkta oturan Metin Korkmaz, Tevfik Arslan, Cumali Özemek, Cemal Altıntaş ve Naşit Özyürek yaralanmıştı.

Başında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği bulunan saldırgan, polis tarafından gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

İddianamede, olayı gerçekleştirdiğinde 18 yaşında olan Arda Küçükyetim'in 5 müştekiye karşı ayrı ayrı olmak üzere "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.