Eskişehir'deki yangında mahsur kalan ormancının görüntüleri yürek burktu: Yanıyorum, kurtarın beni

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangını, tüm Türkiye’yi derin bir üzüntüye boğdu. Alevlerle mücadele eden ekiplerden 5’i orman işçisi, 5’i ise AKUT gönüllüsü olmak üzere 10 kişi yaşamını yitirdi. Yangında 14 orman işçisi ise yaralı olarak kurtarıldı.

"Yanıyorum, kurtarın beni!"

Yangının çıktığı noktaya hızla ulaşan ekipler, yoğun duman ve yüksek sıcaklık nedeniyle zor anlar yaşadı. Yaralılar arasında yer alan bir orman görevlisinin yaşadığı dehşet anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Alevlerin arasından kurtarılan görevlinin, "Yanıyorum, kurtarın beni! Su verin! Bacaklarım yanıyor!" diyerek feryat ettiği anlar izleyenlerin yüreğini dağladı. Görüntülerde, yaralı personelin ayakta durmakta zorlandığı ve yere yığıldığı da görüldü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile AFAD koordinasyonunda olay yerine çok sayıda destek ekibi yönlendirilirken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Bölgedeki söndürme çalışmaları ise havadan ve karadan yoğun şekilde sürdürülüyor.

Hayatını kaybeden görevli personeller için başsağlığı mesajları paylaşılırken, yetkililer yangın sezonunun ciddiyetine dikkat çekerek vatandaşları daha dikkatli ve duyarlı olmaya çağırdı.