  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Eşme Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Yılmaz Tozan gözaltına alındı
Takip Et

Eşme Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Yılmaz Tozan gözaltına alındı

Uşak'ta Eşme Belediyesiyle bağlantılı "irtikap" suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ile eşinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Eşme Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Yılmaz Tozan gözaltına alındı
Takip Et

Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Tozan, eşi Burcu Tozan ve 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Başkan Tozan ve eşi Burcu Tozan ile 3 şüpheli yakalandı.

Polis ekiplerince Eşme Belediyesinde yapılan aramada bazı dijital materyallere el konulduğu öğrenildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

