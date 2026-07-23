Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, CHP'den istifa etti

Giresun'un Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, kamuoyuyla paylaştığı yazılı açıklamada, siyasi partilerin toplum ve memlekete daha iyi hizmet edebilmek adına proje ve hizmet yarışı içinde olması gerektiğini ifade etti. Farklı siyasi görüşlerin doğal olduğunu ancak ortak paydanın yaşanılan şehre ve insanlara hizmet etmek olduğunu vurgulayan Karadere, bu anlayış doğrultusunda CHP üyeliğinden ayrılma kararı aldığını bildirdi.

Karadere, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gelişmeler nedeniyle demokratik zeminin ve sağlıklı istişare kültürünün yeterince korunamadığını üzülerek gözlemlemekteyim.

Benim anlayışıma göre siyasi partiler; toplumumuza, memleketimize ve milletimize daha iyi hizmet edebilmek adına proje ve hizmet yarışı içerisinde olması gereken yapılardır. Farklı siyasi görüşler olabilir; ancak hepimizin ortak paydası yaşadığımız şehre ve insanımıza hizmet etmektir. İşte bu ortak payda, siyasetin üzerinde tutulması gereken en önemli değerdir.

Bu anlayış ve Espiye'mize hizmet etme sorumluluğunun gereği olarak, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ederek, yeni bir demokratik zemin oluşana dek görevime bağımsız Espiye Belediye Başkanı olarak devam etme kararı aldığımı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyorum.

Espiye Belediye Başkanı olarak görevimi ortak istişare, adalet ve herkes için hizmet anlayışıyla yürütmeye devam edeceğim. Bu yeni dönemde de eskiden olduğu gibi kapımız herkese açık olacak. Espiye'miz için söyleyecek sözü, üretecek fikri ve katkısı olan herkesle bir araya gelmeye, istişare etmeye ve ortak akılla hareket etmeye devam edeceğiz. Çünkü bizim için asıl olan siyasi kimlikler değil; Espiye'mizin geleceği ve hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmaktır.

Bu vesileyle, bugüne kadar birlikte çalışma imkânı bulduğum Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına, yol arkadaşlarıma ve desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de hiçbir ayrım gözetmeden, birlik ve beraberlik içerisinde, tek gayemiz olan Espiye'mize hizmet etmek için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."