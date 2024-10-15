Esra Erol'u tehdit eden kişi Pendik'te yakalandı

EGM'den yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca bir sosyal medya platformunda paylaşılan, Esra Erol'a yönelik tehdit içeren videoyla ilgili yapılan çalışmada, görüntüde yer alan kişinin H.D. olduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, şüphelinin İstanbul'un Pendik ilçesinde gözaltına alındığı bildirildi.

Esra Erol'a "Canını alacağım" demişti

Esra Erol, sunduğu TV programında, kendini mehdi olarak tanıtan Mustafa Çabuk'un onlarca genç kız ve kadını kandırıp termal bir otelde hep birlikte yaşadığı iddiasını ekrana taşıdı.

Mustafa Çabuk’un tutuklanmasının ardından, müridi Hasan Demir, Esra Erol’u ölümle tehdit etti. Hasan Demir, çektiği videoda, "Ey Esra Erol, sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım. Seni destekleyenlerin de canını alacağım. Benim canımla uğraşırsan, surlardan aşağı atılırsın" ifadelerini kullandı. Videonun sosyal medyada yayılması sonrası Demir hakkında yakalama kararı çıkarıldı.