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Estetikte yeni dönem: Resmi Gazete'de yayımlandı

Sağlık Bakanlığı, sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilen estetik işlemlerinin uygulanmasına yönelik kapsamda değişikliğe gitti. Sadece alanında uzman hekimlerce uygulanması gereken estetik işlemleri, artık onaylanmış sertifikalı eğitimle yetkinlik edinen farklı branşlardaki hekimler tarafından da yapılabilecek.

Haber Merkezi
AA
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Estetikte yeni dönem: Resmi Gazete'de yayımlandı
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Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan "Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Değişiklikle, estetik amaçlı uygulamaları gerçekleştirebilecek hekim ve sağlık kuruluşu kapsamı genişletildi.

Daha önce, sağlık kuruluşlarında gerekli fiziki mekan ve asgari tıbbi donanımın sağlanması şartıyla estetik işlemleri yalnızca dermatolog, plastik cerrah ve medikal estetik sertifikası bulunan hekimler yapabiliyordu.

Yönetmelik değişikliğiyle tıp eğitimi müfredatları uygun olan veya onaylanmış sertifikalı eğitimleriyle yetkinlik edinen hekimler de sağlık kuruluşlarında, gerekli fiziki mekan ve asgari tıbbi donanımın sağlanması şartıyla estetik işlemleri gerçekleştirebilecek.

Değişiklikle, uygulayıcı hekim kapsamı genişlediği için kamuda hekim istihdamında yaşanan sorunların da önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni yönetmelikle estetik amaçlı uygulamaların yapılabileceği sağlık kuruluşlarının sayısı da fiilen arttı.

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