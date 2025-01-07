Estetikte yeni dönem: Resmi Gazete'de yayımlandı

Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan "Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Değişiklikle, estetik amaçlı uygulamaları gerçekleştirebilecek hekim ve sağlık kuruluşu kapsamı genişletildi.

Daha önce, sağlık kuruluşlarında gerekli fiziki mekan ve asgari tıbbi donanımın sağlanması şartıyla estetik işlemleri yalnızca dermatolog, plastik cerrah ve medikal estetik sertifikası bulunan hekimler yapabiliyordu.

Yönetmelik değişikliğiyle tıp eğitimi müfredatları uygun olan veya onaylanmış sertifikalı eğitimleriyle yetkinlik edinen hekimler de sağlık kuruluşlarında, gerekli fiziki mekan ve asgari tıbbi donanımın sağlanması şartıyla estetik işlemleri gerçekleştirebilecek.

Değişiklikle, uygulayıcı hekim kapsamı genişlediği için kamuda hekim istihdamında yaşanan sorunların da önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni yönetmelikle estetik amaçlı uygulamaların yapılabileceği sağlık kuruluşlarının sayısı da fiilen arttı.