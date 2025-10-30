Estonya Dışişleri Bakanı Tsahkna, Türkiye'yi ziyaret edecek

  1. Ekonomim
Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir araya gelecek.

Bakan Fidan görüşmelerde; Türkiye ve Estonya arasında askeri ilişkiler ve savunma sanayi alanında güçlenen iş birliğinden duyulan memnuniyeti dile getirecek ve Türkiye'nin Avrupa güvenlik mimarisindeki stratejik rolüne dikkat çekecek. Bakan Fidan'ın ayrıca yüksek düzeyli diyalog mekanizmalarının etkinleştirilmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Vize Serbestisi Diyaloğu'nun hayata geçirilmesi başta olmak üzere, Türkiye-AB ilişkilerinin gündemindeki öncelikli konuları ele alması bekleniyor.

Gazze konusu da ele alınacak

Bakan Fidan'ın görüşmelerde; Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşının bir an evvel sona erdirilmesi ve adil ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edeceğini vurgulaması, Gazze'de varılan ateşkesin sürdürülmesinin ve insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılmasının bölgedeki kırılgan insani durumun iyileşmesi bakımından hayati önem taşıdığını vurgulaması, Gazze'nin yeniden imarına yönelik uluslararası çabaların hız kazanmasının önemine dikkat çekmesi öngörülüyor.

Türkiye-Estonya ilişkileri

Türkiye-Estonya ilişkilerinin temeli, 1 Aralık 1924 tarihinde imzalanan 'Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'na dayanıyor. Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında Estonya'nın yeniden bağımsızlığını elde etmesi sonrası 2 Ekim 1991 tarihinde imzalanan 'Ortak Bildiri'yle iki ülke arasında diplomatik ilişkiler yeniden tesis edildi. 2024 yılında iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 100'üncü yıl dönümü kutlandı. Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, bu nedenle 26-28 Haziran 2024 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye'nin, Estonya'nın NATO üyeliğini (2004), Estonya'nın ise Türkiye'nin AB üyelik sürecini desteklemesi iki ülke arasında iş birliğini artırdı. 2024 yılında ikili ticaret hacmi yaklaşık 521 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ikili ticaret hacminin 1 milyar dolar seviyesine yükseltilmesi hedefleniyor.

