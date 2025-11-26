Et ve Süt Kurumu ABB’nin ucuz et dağıtımını reddetti!

Et ve Süt Kurumu’nun Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’ndeki Ankara’daki tek satış mağazası, aylık yaklaşık 700 bin TL’yi bulan kira gideri nedeniyle 2023 yılında kapatıldı. Mağazanın kapanması, dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı ete ulaşmasını önemli ölçüde zorlaştırdı.

Bu durum üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ABB Halk Ekmek A.Ş., belediyenin marketleri ve mobil satış araçlarında ESK’nın uygun fiyatlı et ürünlerini satışa sunmak için kuruma resmi başvuruda bulundu. Bu girişimle, Ankaralıların ekonomik koşullarda ete yeniden erişebilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

“Talep karşılanamayacaktır”

Başvuruda, Halk Ekmek mağazalarında, ABB Marketlerde ve Mobil satış araçlarında vatandaşa uygun fiyatlı et ulaştırılmak istendiği belirtildi ve ESK’den ürün fiyat listesi talep edildi. BirGün'ün haberine göre Et ve Süt Kurumu, başvuruyu resmi yazıyla “talep karşılanamayacaktır” şeklinde yanıt verdi.

Kurumun ret yazısında, "Mağazalarda yoğun talep olduğu, üretim kapasitesinin Tarım Kredi Marketleri ile zincir marketlere yönlendirildiği ve bu nedenle ABB’ye ürün verilemeyeceği" ifadeleri yer aldı.

10 günde ete 15'lik zam geldi

İstanbul Perakendeci Kasaplar Odası Başkanı Aydın Tüfekçi ise karkas et fiyatlarına son 10 günde ete gelen yüzde 15'lik zam geldiğini açıklamıştı. Bu zam oranının karkas etin kilosunda 40 ila 65 liralık bir artışa tekabül ettiğini belirten Tüfekçi, güncel piyasa verilerini şöyle aktarmıştı:

“Karkas etin kilosu 520-550 lira arasında seyrediyor. İstanbul’daki kasaplarda dana kıyma 800 liradan başlayıp bölgelere göre 1.100 liraya kadar çıkıyor. Dana kuşbaşının kilosu 950 ile 1.100 lira arasında değişirken, Balıkesir kıvırcık koyununun karkas kilogram fiyatı ise 650 liraya ulaşmış durumda.”