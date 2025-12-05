ET ve Süt Kurumu Başkanı Taylan: Hakkımdaki iddialarla ilgili hukuki süreci başlattım

ET ve Süt Kurumu (ESK) Başkanı Mücahid Taylan, hakkındaki iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, "Şahsımı ve kurumumu hedef alan bu asılsız iddialar için gerekli hukuki süreci başlattım" dedi.



ESK Başkanı Mücahid Taylan, hakkında ortaya atılan iddianın açıkça bir manipülasyon olduğunu belerterek, "Bakanlıktaki görevime 2023 yılında başladım. Yayınlanan belge ise 2017 yılına aittir. Görevde olduğum süre boyunca asla iddia edildiği gibi bir durum söz konusu olmamıştır. İddiayı ve iftirayı ortaya atanlar, kendi yayınladıkları belgeyle kendi iddialarını çürütmüştür. Sektörün de içinden gelen biri olarak; sahip olduğum bilgi ve birikimi görevim boyunca her daim sadece devletimin ve milletimin menfaatleri doğrultusunda kullandım-kullanacağım. Şahsımı ve kurumumu hedef alan bu asılsız iddialar için gerekli hukuki süreci, bu açıklama dahil başlattım. İddia ettikleri gibi bir durum varsa ben de hukuk karşısında hesap vermeye hazırım. Çamur at izi kalsın şeklinde algı ve manipülasyon yaparak şahsımı ve görev yaptığım kurumumu hedef alanlara fırsat vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

CHP'nin iddiası

Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahid Taylan’a yönelik iddilarda bulunmuştu. CHP'li Adem, Taylan’ın ortağı olduğu yabancı şirket ile ESK arasında imzalanmış 2.000 başlık ithalat sözleşmesi bulunduğunu iddia etmişti.