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Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne Mustafa Kayhan atandı

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa Kayhan atandı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanlığının atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aynı kurumda Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Çalık, görevinden alındı. Bu suretle boşalan Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyeliğine İbrahim Sarıtosun, açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet Kalkan atandı.

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