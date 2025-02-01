  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Eti Maden’in Emet Bor İşletmesinde asit patlaması: 2 kişi yaralandı
Takip Et

Eti Maden’in Emet Bor İşletmesinde asit patlaması: 2 kişi yaralandı

Eti Maden’e bağlı Emet Bor İşletmesinde deneme üretimi yapılan tesislerde patlama meydana geldi. Asit patlaması olduğu belirtilen olayda 2 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Eti Maden’in Emet Bor İşletmesinde asit patlaması: 2 kişi yaralandı
Takip Et

Eti Maden İşletmesine bağlı Emet Bor İşletmesinde deneme üretimi yapılan tesislerde meydana gelen asit patlamasında 2 kişi yaralandı.

Asit sızıntısı patlamaya neden oldu

Edinilen bilgiye göre, yakında hizmete girecek olan Emet Bor İşletmesi sülfürik asit fabrikasında son denetim ve testler yapıldığı esnada meydana gelen patlama ve sonrasındaki asit sızıntısından 1 şef ve 1 işçi yaralandı.

2 işçide aside bağlı yanıklar oluştu

Yaralılardan biri Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, aside bağlı yanıklar sebebiyle diğer yaralı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dar gelirliden başlayarak herkesin refah seviyesini yükselteceğizCumhurbaşkanı Erdoğan: Dar gelirliden başlayarak herkesin refah seviyesini yükselteceğizGündem
Bakan Göktaş: 43 bin 921 gencimiz Aile ve Gençlik Fonu'na başvurduBakan Göktaş: 43 bin 921 gencimiz Aile ve Gençlik Fonu'na başvurduEkonomi
Gündem
Tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele: Ankara'da 4 bin 515 sikke ve tarihi obje ele geçirildi
Tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele: Ankara'da 4 bin 515 sikke ve tarihi obje ele geçirildi
Denizli'de ele geçirildi! Altın kral tacına paha biçilemiyor
Denizli'de ele geçirildi! Altın kral tacına paha biçilemiyor
Emniyet, Türk gemisinde uyuşturucu iddialarını yalanladı
Emniyet, 'Türk gemisinde uyuşturucu' iddialarını yalanladı
İstanbul'da yangın denetimi başladı! Okul, eğlence mekanı, otel ve işletmeler mercek altında
İstanbul'da yangın denetimi başladı! Oteller ve işletmeler mercek altında
İstanbul'da metrobüste yangın çıktı
İstanbul'da metrobüste yangın çıktı
İhraç edilen 5 teğmen karar kesinleşirse tazminat ödeyecek
İhraç edilen 5 teğmen karar kesinleşirse tazminat ödeyecek