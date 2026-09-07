Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven hakkında uyuşturucu soruşturması
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Etimesgut Belediyesi Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven hakkında uyuşturucu kullanımı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, Özgüven’in saç örneğinde sentetik uyuşturucu tespit edildiği belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Etimesgut Belediyesi Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven hakkında uyuşturucu kullanımı iddiasıyla başlatılan soruşturmada Özgüven'in saç örneğinde sentetik bir uyuşturucu tespit edildiği belirtildi.
Özgüven hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldığı kaydedildi.
40 kişi tutuklamıştı
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 kişi ağustos ayının başında tutuklanmıştı.