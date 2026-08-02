Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 şüpheli adliyeye sevk edildi

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CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da arasında bulunduğu 55 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gözaltında bulunan 55 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ne oldu?

Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Etimesgut Belediyesince yapılan bir kısım ihalelerde usulsüzlük, sahte belgeler düzenleme, otopark kiralama ve inşaat projelerine ilişkin olarak imar ve ruhsat işlemleri gibi konularda menfaat temin edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığı" belirtilmişti.

Açıklamada, "Sayıştay raporları, etkin pişmanlık ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK ve HTS analizi kapsamında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'örgüte üye olma', 'zimmet', 'rüşvet', 'irtikap', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'edimin ifasına fesat karıştırma' suçlarından Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği" ifade edilmişti.