Etimesgut Belediyesi başkan vekili belli oldu

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CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'un tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasından sonra belediye başkanvekili seçimi için belediye meclisi bugün toplandı. Başkanvekili seçiminde Yeni Parti'nin adayı Mehmet Özdemir ve CHP'nin adayı Seda Dilber yarıştı.

12 üyeye sahip Cumhur İttifakı seçimde aday göstermezken, Başkanvekilliği için YENİ Parti’den Memet Özdemir, CHP’den ise Seda Dilber aday oldu.

CHP'nin adayı kazandı

İlk iki turda çekimser ve boş oy kullanan Cumhur İttifakı üyelerinin CHP’nin adayı Seda Dilber’e oy vermesiye Dilber belediyenin başkan vekili seçildi.

Ne olmuştu?

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi’ne yönelik 30 Temmuz’da operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 55 kişi gözaltına alınmıştı.

Aralarında Beşikçioğlu’nun da bulunduğu 40 kişi tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İçişleri Bakanlığı da 3 Ağustos’ta Beşikçioğlu’nun geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.