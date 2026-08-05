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Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili seçimi için tarih belli oldu

Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'nun yerine boşalan Etimesgut Belediye Başkanvekilliği koltuğu için seçim süreci başlıyor. Yeni başkanvekili 10 Ağustos Pazartesi günü belli olacak.

Haber Merkezi
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Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili seçimi için tarih belli oldu
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Etimesgut Belediyesi'nde yeni başkanvekilini belirleyecek seçim için takvim netleşti. CHP'li Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun tutuklanmasının ardından belediyede yeni yönetim için çalışmalar hız kazandı. Seçimin, 10 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirileceği öğrenildi.

Meclis üyeleri, belirlenen tarihte bir araya gelerek yeni başkanvekilini seçecek. Beşikçioğlu’nun görevden uzaklaştırılması sonrası ilçede gözler bu seçime çevrilmiş durumda.

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