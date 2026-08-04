Etimesgut Belediyesi'ne soruşturmasında Erdal Beşikçioğlu'nun nöbetçi mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı

Etimesgut Belediyesi'ne yönelik "zimmet", "rüşvet almak", "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "icbar suretiyle irtikap", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliğinde sorguları yapılan 44 şüpheliden, aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu ve İmar ve Şehircilik Müdürü Serpil Zengin'in de bulunduğu 40'ı tutuklandı. 4 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün kolluk birimine imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Ankara Batı Kaçakçılık, Uyuşturucu ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı. Sorgu tutanağında şüpheliler hakkında "zimmet, rüşvet almak, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, icbar suretiyle irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, edimin ifasına fesat karıştırma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamalarının yöneltildiği belirtildi.

"Belediyede liyakat esası ile atamaları yaptım"

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, hakimlikteki savunmasında suçlamaları kabul etmedi.

Beşikçioğlu, belediye başkanı olduğu dönemde belediyeden tanıdığı tek kişinin Mutlu Kerimoğlu olduğunu ve yaklaşık 30 yıldır tanıdığını belirterek, "Ben 2024 belediye seçimlerinde Etimesgut Belediye başkan adayı oldum. Belediye başkanı seçildiğimde belediyeden tanıdığım tek kişi Mutlu Kerimoğlu idi. Onu da yaklaşık 30 yıldır tanımaktayım. Belediyede liyakat esası ile atamaları yaptım. Benim belediye başkanı olarak sorumlu olduğum birimler iç denetim, teftiş ve özel kalem müdürlüğüdür. Diğer işlerden ben mevzuata göre sorumlu değilim. Sadece halka hizmet ettim. Herhangi bir şekilde suç işlemediğim gibi maddi menfaat de temin etmedim. Suçsuzum. Öncelikle serbest bırakılmayı, mahkemeniz aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ederim" dedi.

"Belediye başkan yardımcısı olduktan sonra mal varlığım artmadı"

Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu da hakimlik sorgusunda suçlamaları reddetti. Kerimoğlu, 2024 yılının nisan ayından itibaren belediyede başkan yardımcısı olarak çalıştığını belirterek, "Ben 2024 yılının nisan ayından itibaren belediyede başkan yardımcısı olarak çalışmaktayım. Sosyal hizmetler ve temizlik işleri müdürlüğü bana bağlı değildir. İmar müdürlüğünde Fethi Keskin iddia etmiş olduğu olaylar Fethi Keskin'in bize karşı şahsi kin ve nefretinden kaynaklanmaktadır. Konser olayına ilişkin sadece belediyeye ait arazinin kira bedelini belediyenin mali hizmetlerine yatırılmasını istedik. Ben yıllardır iş adamlığı yapıyorum. Belediye başkan yardımcısı olduktan sonra mal varlığım artmadığı gibi azalmıştır. Ben hayatım boyunca Serkan Kozan'ı hiç görmedim. Suçsuzum" dedi.

Diğer bir müdafi ise Kerimoğlu'na isnat edilen suçlar yönünden somut delil bulunmadığını savunarak, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Serkan Kozan'ın beyanlarının soyut ve hukuka aykırı olduğunu iddia etti.

"Anlatılan şeylerin %95'i benim görev alanımda değildir"

Etimesgut Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Serpil Zengin de hakimlik sorgusunda suçlamaları kabul etmeyerek, "Bahsedilen kişilerin çoğunu tanımıyorum. Anlatılan şeylerin %95 i benim görev alanımda değildir. Suçsuzum. Öncelikle serbest bırakılmayı, mahkemeniz aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ederim" dedi.

Zengin'in müdafii ise müvekkilinin "çok açık bir iftira" altında olduğunu savunarak, iddialarda bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Müdafi, Zengin'in hiçbir firma sahibini tanımadığını ve kaçma veya delilleri yok etme ihtimalinin bulunmadığını ileri sürerek tutuksuz yargılama, aksi halde adli kontrol talebinde bulundu.

Hakimlik tutuklama gerekçelerini açıkladı

Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliğinin kararında, 4 şüpheli hakkında kuvvetli suç şüphesini gösteren deliller bulunduğu değerlendirilmesine rağmen mevcut delil durumu, suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali, kaçma ve delilleri karartma şüphesinin adli kontrol tedbirleriyle bertaraf edilebilecek olması ve tutuklamanın ölçülü olmayacağı gerekçeleriyle tutuklama taleplerinin reddedildiği belirtildi.

Bu kapsamda A.C., İ.A., P.Ö.K. ve S.D. hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve her haftanın cuma günü oturdukları yere en yakın kolluk birimine başvurma yükümlülüğü getirildi.

Hakimlik, diğer şüpheliler yönünden ise MASAK verileri, HTS kayıtları, Sayıştay raporları, etkin pişmanlık ifadeleri, müşteki ifadeleri, ihbarlar ve bazı şüpheliler yönünden ses ve tape kayıtları gibi delilleri değerlendirdi. Beşikçioğlu yönünden MASAK verileri, Sayıştay raporu, etkin pişmanlık ifadeleri ve müşteki ifadeleri; Kerimoğlu yönünden ise MASAK verileri, HTS kayıtları, etkin pişmanlık ifadeleri, müşteki ifadeleri, Sayıştay raporu ve ihbarların delil olarak gösterildiği kararda, Zengin yönünden HTS kayıtları ve müşteki ifadelerine yer verildi.

Kararda, söz konusu şüpheliler hakkında kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu, isnat edilen suçların CMK kapsamında katalog suçlardan olduğu, beklenen ceza miktarı ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirilerek şüphelilerin ayrı ayrı tutuklanmasına hükmedildi.

Kararın ardından şüphelilerin tutuklama kararına itiraz hakkının bulunduğu da tutanağa geçirildi. Böylece tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 44 şüpheliden 40'ı tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış oldu.