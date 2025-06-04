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Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan iş insanı Murat İlbak tahliye edildi

İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak, belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı. 23 Mart’tan bu yana tutuklu olan CNBC-e sahibi iş insanı, savcılıkta verdiği ifade sonrası 2 Haziran’da tahliye edildi.

Haber Merkezi
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Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan iş insanı Murat İlbak tahliye edildi
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Habertürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CNBC-e kanalının sahibi Murat İlbak, 2 Haziran’da cezaevinden tahliye edildi. Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan İlbak, yaklaşık 2,5 ay cezaevinde kaldı.

İlbak’ın tutuklanmasının ardından Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama şirketine ve malvarlığına el konulmuştu. İş insanı, soruşturma sürecinde cezaevinden savcılığa getirilerek ifade verdi.

Etkin pişmanlık hükümlerini kullandı

Murat İlbak, savcılıktaki ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest kalmak istediğini bildirdi. Savcılık, İlbak’ın verdiği ifadeyi tahliye için yeterli gördü.

Savcı, İlbak’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını mahkemeden talep etti. İlbak’ın ifadesinin içeriği ve soruşturmaya katkı sağladığı değerlendirildi.

Sulh Ceza Hakimliği tahliye kararı verdi

Sulh Ceza Hakimliği, Murat İlbak’ın tahliye talebini kabul etti. Mahkeme kararında İlbak’ın savcılıkta verdiği ifadenin içeriği, sabit ikametgah sahibi olması dikkate alındı.

Hakimlik ayrıca soruşturmanın geldiği aşamayı ve İlbak’ın tutuklu kaldığı süreyi değerlendirdi. Bu değerlendirmeler sonucunda tahliye kararı verildi.

Ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanacak

Murat İlbak ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İlbak belirlenen adresten ayrılamayacak ve düzenli olarak kontrol edilecek.

Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor. İlbak’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadenin soruşturmaya etkisi izlenecek.

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