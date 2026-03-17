Etkin pişmanlıktan yararlanan Bebek Otel’in müdürü Arif Altınbulak tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, Bebek’teki Clubhouse isimli spor salonu ve restorana polis baskını düzenlenmişti. Operasyonda 100 narkotik polisi ve 5 K-9 köpeği görev almış, mekanda arama yapılmıştı.

7 Şubat’ta “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” suçundan tutuklanan Clubhouse’un sahibi Menderes Utku, dün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma tamamlanana kadar veya dava açılana kadar, ya da takipsizlik kararı verilene kadar adli kontrol hükümleri geçerli olacak.

Bebek Otel’in müdürü tahliye edildi

Öte yandan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için dilekçe veren Bebek Otel Müdürü Arif Altunbulak'ın da tahliye edildiği öğrenildi.

Ocak ayında tutuklanan Altınbulak, ifadesinde, jandarmanın otele baskın düzenlediği saatten 30-45 dakika önce mekanda bulunan tanınmış iş insanları, sanatçılar ve spor camiasından isimler otelden ayrıldığını söylemişti.