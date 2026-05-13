Etkin pişmanlıktan yararlanan Özkan Yalım ifadesinde neler söyledi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Özkan Yalım, "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" ile suçlanıyor.

BBC Türkçe'nin gördüğü ifade tutanağında Yalım, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı sürecinde Özel'in delegelerin desteğini alması için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü anlatıyor.

Ancak çok sayıda delegenin desteklerini, çocuklarının veya yakınlarının CHP'li belediyelerde işe alınması gibi taleplere bağladıklarını, bu taleplerin parti içindeki bir ekip tarafından toplanıp koordine edildiğini iddia ediyor.

Kendisinin bu süreçte aktif rol aldığını ve toplam 115 delegenin imzasını topladığını söylüyor. Bu kapsamda kurultay öncesi ve sonrası belediyelerde yapılan işe alımların incelenmesiyle bu ilişkinin ortaya çıkabileceğini öne sürüyor.

Yalım bunun dışında, Uşakspor üzerinden usulsüzlükler yürütüldüğünü de iddia ediyor.

Uşakspor'daki 24 futbolcudan 10'unun ve bazı futbolcu eşlerinin belediye çalışanı gibi gösterildiğini, lunapark işletmecisinden aylık 850 bin TL civarında nakit/çek alınarak futbolculara elden ödeme yapıldığını savunuyor.

Bağış olarak gelen para ve çeklerin bir kısmının kişisel harcamalarda ve şirket borçlarında kullanıldığını da belirtiyor.

Yalım, Özgür Özel'in aracının VIP dönüşümünün yaklaşık 170 bin euro + KDV ödenerek Uşak Belediyesi tarafından karşılandığını da iddia ediyor.

Bunun gizlenmesi için belediyeye ait başka bir araçla birlikte tek faturada gösterildiğini söylüyor.

Bu işlemin talimatla yapıldığını ve denetimlerde farklı gösterilmeye çalışıldığını iddia ediyor.

Özgür Özel'e evinde 200 bin TL ve sonrasında yine talep üzerine Denizli'de bir aracı aracılığıyla 1 milyon TL teslim ettiğini öne sürüyor.

Özgür Özel hakkındaki iddiaları yalanladı.

8 Mayıs'ta konuk olduğu Sözcü TV yayınında Yalım'ın dile getirdiği VIP araç iddialarıyla ilgili, "Özkan Yalım'ın 300 tane Mercedes TIR'ı var ve Mercedes'te özel indirimi bulunuyor. Partiye araba alınırken bu sayede indirim yapılmasına vesile olmuş; böylece partinin ve devletin ödediği para korunmuştur" dedi.

CHP'den ihraç edildi

CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada olağanüstü toplanan Merkez Disiplin Kurulu'nda Yalım'ın oy birliğiyle partiden ihracına karar verildiğini açıklamıştı:

"Ülkemizin dört bir yanında elde ettiğimiz belediyelere yönelik hukuksuzca operasyonlar yapılmakta. Bunlar içerisinde bir tanesi etik olarak bizi rahatsız etti.

4Bu konuyla ilgili CHP olarak ilk MYK toplantısında Uşak konusunda, Uşak Belediye Başkanı'nın oy birliğiyle disipline verilmesini kararlaştırmıştık."

27 Mart'ta gözaltına alınan Yalım, sekiz kişiyle birlikte "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, Yalım'ı görevden uzaklaştırdı.

Ne oldu?

CHP rüşvet operasyonunda Ankara'da otel odasında gözaltına alındığı sırada bir kadınla birlikte görüntüleri basına sızdırılan Yalım'ın üyeliğini askıya almış ve disiplin süreci başlatmıştı.

Operasyonda kolluk kuvvetlerinin yaka kamerasının asıl amacının olası bir "kötü muamele veya işkenceye yönelik suçlamalara karşı delil sağlamak" için kullanıldığına işaret eden Emre, bu görüntülerin basına servis edilmesinin kabul edilemez olduğunu söylemişti.

Özkan Yalım'ın bir yıldır boşanma sürecinde olduğunu belirten Emre, "Maalesef belediye başkanımızın hiyerarşik olarak belediye yönetimi içinde bulunan bir kimseyle, arada da öyle bir yaş farkı varken, özel yaşam da olsa biz bunu tasvip etmiyoruz" demişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüntülerin basına servis edilmesine tepki göstermiş ve şunları söylemişti:

"Bugün basılan o tüm paçavraları basanlar utanmaz, bastıranlar utanmaz. Ama ben milletimden utandım o görüntüler adına. Ben özür diliyorum milletimden. Bu rezillikler olduğu için ve maalesef bu kadar kirli bir savaşta bunlara bu rezilliği yapacak bir alan açtığımız için büyük sıkıntı içindeyim."