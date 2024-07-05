EURO 2024'te 'Bozkurt işareti' gerginliği: Almanya Başbakanı Scholz'dan 'Erdoğan' açıklaması

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye ile Hollanda'nın karşı karşıya geleceği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2024) çeyrek finali müsabakasını izlemeye gelecek olmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Sosyal Demokrat Partili siyasetçi Scholz, 'trafik ışığı' koalisyon hükümetinin ortakları arasında süren 2025 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Almanya Başbakanı, "Erdoğan'ın Almanya'yı ziyaret etmesinden ve futbol maçı izleyecek olmasından memnuniyet duyuyorum" dedi.

"Diyalog halindeyiz"

AA'nın aktardığına göre, tüm karşılaşmalarda Alman hükümetinin temsilcilerinin hazır bulunmasını sağlamaya çalıştıklarını belirten Başbakan Scholz, "Bunun da büyük bir saygı göstergesi olduğuna inanıyorum ve bunun için çaba sarf edeceğiz" ifadesini kullandı. Erdoğan ile sürekli diyalog halinde olduğunu dile getiren Scholz, kendisiyle uluslararası toplantılarda sık sık görüştüğüne ayrıca telefonda konuştuğuna dikkat çekti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, kendisinin Almanya-İspanya karşılaşmasını izleyeceğini kaydetti. Türkiye ile Hollanda arasındaki çeyrek final maçı, yarın Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.00'de oynanacak.

'Bozkurt işareti' krizi

2 Temmuz Salı akşamı Leipzig kentinde oynanan Türkiye-Avusturya Euro 2024 maçı, Almanya ve Türkiye arasında diplomatik krize sebep olmuştu. Maçın 1'inci ve 59'uncu dakikalarında attığı gollerle Türkiye'nin 2-1 kazandığı maçta 'bozkurt' işareti ile gol sevinci yapan Merih Demiral'ın bu hareketine Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser 'Türk aşırı sağcıların sembollerinin stadyumlarda yerinin olmadığı' sözleriyle tepki göstermişti. Faeser'in Demiral'a karşı UEFA'dan yaptırım talebinde de bulunmasının ardından Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. Bundan bir gün sonra ise Berlin'deki Türkiye Büyükelçisi Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. UEFA, başlattığı soruşturmanın ardından, Demiral'a iki maç ceza verilmesine karar verdi.