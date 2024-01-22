Ev hanımlarına emeklilik ne zaman çıkacak? Bakan Işıkhan'dan dikkat çeken açıklama!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev kadınlarına prim desteğine dair "Gündemimizde var, orta vadede. Madde, madde ele alacağız inşallah. Tamamen bütçe disiplinine bağlı. Allah nasip ederse enflasyon hedefimizi tutturduk, refah artışını da gerçekleştirmiş olacağız. Refahta artış olduktan sonra her şey daha da iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması ile devreye alınacak destek, sigorta primlerinin üçte birini oluşturacak. Mevcut asgari ücrete göre, bu tutar aylık 1430 TL'yi bulacak.

Ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak. Böylelikle, ev hanımları daha az prim ödeyerek daha erken emekli olma şansına sahip olacak.