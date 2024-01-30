Ev hanımlarına emeklilik ne zaman geliyor? Bakan Işıkhan’ın ev hanımlarına emeklilik açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev kadınlarına prim desteği verilmesi için çalışma başlattıklarını söyledi. Işıkhan, konu hakkında şunları söyledi: "Ev kadınlarına üçte bir prim desteğinin verilmesi konusundaki çalışmalarımızı başlattık. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında, yükümlü olunan primin üçte birinin devlet tarafından ödenmesi yönünde bir sistem kuruyoruz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacağını da özellikle vurgulamak isterim. Hedefimiz orta vadede bunu uygulamaya aktarmak olacak."

Ev kadınlarına prim desteği konusuna ilişkin konuşan Işıkhan, "Gündemimizde var, orta vadede. Madde, madde ele alacağız inşallah. Tamamen bütçe disiplinine bağlı. Enflasyon hedefimizi tutturduk, refah artışını da gerçekleştirmiş olacağız. Refahta artış olduktan sonra her şey daha da iyi olacak" dedi.