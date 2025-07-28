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Ev hapsi kaldırılan Abdurrahman Tutdere, anne ve babasını ziyaret etti: Özgürlük dünyanın en güzel şeyi

Hakkındaki soruşturma üzerine Adıyaman Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Abdurrahman Tutdere, "ev hapsi" kararının kaldırılmasının ardından Bağlıca Köyü'nde ikamet eden anne ve babasını ziyaret etti.

Haber Merkezi
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Ev hapsi kaldırılan Abdurrahman Tutdere, anne ve babasını ziyaret etti: Özgürlük dünyanın en güzel şeyi
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Adıyaman Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Abdurrahman Tutdere, ev hapsi kararının kaldırılmasının ardından memleketi Bağlıca Köyü’nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Anne ve babasıyla bir araya gelen Tutdere, annesinin hazırladığı aile yemeğine katıldı. Yemek sırasında duygularını dile getiren Tutdere, “Özgürlük dünyanın en güzel şeyi” ifadelerini kullandı.

Tutdere’nin bu sözüne annesi, “Ben sana hep yanımda kal diyorum, kalmıyordun” yanıtını verdi. Annenin bu sözleri sofradakileri gülümsetti.

Tutdere, ziyaretle ilgili bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu düştü:

“Baba ocağındayız. Özgürlük ve aile, hayatın en kıymetli nimetleri. Diliyoruz ki en kısa zamanda belediye başkanlarımız ve adalet bekleyen herkes, sevdikleriyle aynı sofrada özgürlüğün ve huzurun tadını birlikte paylaşır.”

Ne oldu?

CHP’li Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Antalya Büyükşehir Başkanı Muhittin Böcek 5 Temmuz Cumartesi günü gözaltına alındı. 

Muhittin Böcek ve Zeydan Karalar tutuklanırken Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

İçişleri Bakanlığı hakkında ev hapsi kararı verilen CHP'li Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin 10 Temmuz'da görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında “İcbar Suretiyle İrtikap" suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/855 sorgu sayılı kararı ile konutunu terketmemek suretiyle Adli Kontrol Altına Alınması üzerine, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi. 

Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkındaki ev hapsi kararı 25 Temmuz'da kaldırıldı. Tutdere için verilen yurt dışı yasağı ise devam edecek.

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