Ev hapsinde olan İSKİ Genel Müdürü hastaneye kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında 2. Dalga operasyonlarda gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi kararı verilen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Başa'nın avukatı Ruşen Gültekin, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"İBB operasyonu sonrası bir süredir ev hapsinde tutulan İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak BAŞA, son birkaç gündür artan göğüs ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Prof. Dr. Muzaffer Değertekin tarafından sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla Şafak Başa'nın iki ana damarına müdahale edildi. Başa halen Yeditepe Ünivesiresi Kozyatağı hastanesinde müşahade altında tutulmaktadır."