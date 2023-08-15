Ev sahibi kiracı anlaşmazlıklarında arabuluculuk ücretsiz mi? Ne zaman başlıyor?

Ev sahibi ve kiracılar arasında yaşanan kira artış anlaşmazlıklarını çözmek için arabuluculuk mekanizması devreye giriyor. 1 Eylül'de başlayacak sistem nasıl çalışacak? Arabuluculuk ücretsiz mi? Taraflar uzlaşı sağlayamazsa ne yapacak?

Artan kira anlaşmazlıkları, mahkemelerin iş yükünü artırdı. Hükümet arabuluculuk mekanizması ile gayrimenkul sahipleri ile kiracılar arasındak sorunu çözmeyi planlıyor. Peki arabuluculuk sistemi nasıl işleyecek?

1 Eylül'de başlayacak olan zorunlu uygulama ile kira anlaşmazlıklarının daha hızlı ve etkili bir şekilde çözülmesi amaçlanıyor.

Sorun uzlaşıya varırsa belirlenen oranda ücret ödenecek

Kiracı ve ev sahipleri arabuluculuk bürolarına başvurarak sorunlarını ücretsiz olarak çözebilecekler.

Başvuruların ardından herhangi bir harç veya ödeme talep edilmeyecek. Arabuluculuk görüşmeleri üç hafta içerisinde tamamlanacak şekilde planlanmış olup, gerekirse bir hafta daha uzatılabilecek.

Taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa dava açma hakkı korunacak. Ancak taraflar arasında anlaşma sağlandığında, belirlenen oranda bir ücret arabulucuya ödenecek. Bu uygulama ile kira anlaşmazlıklarının mahkemeye gitmeden çözülmesi ve daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılması hedefleniyor