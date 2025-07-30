Ev sahibinin kiracıdan talep ettiği belgeler şaşkınlık yarattı!

Türkiye'de giderek derinleşen barınma krizi, ev sahiplerinin kiracılardan istediği belgelerle yeni bir boyut kazandı. Sosyal medyada hızla gündem olan son bir kiralık ev ilanı, bu sorunun ne denli ciddi olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Ev sahiplerinin talepleri, kamuoyunda büyük tepki çekti.

İstediği belgeler şaşırttı

İnternette yayınlanan bir ilanda, bir ev sahibi potansiyel kiracıdan Findeks kredi notu raporu, önceki ev sahibinden alınmış iyi niyet mektubu, adli sicil kaydı ve güncel maaş bordrosu gibi belgeler talep etti. Bu talepler, kiracıların zorlu yaşam koşullarını daha da zorlaştıran, neredeyse banka kredisi şartlarını aratacak düzeyde. Sosyal medya kullanıcıları, ev sahiplerinin bu tür taleplerinin, barınma hakkını ihlal ettiğini belirterek, durumu sert bir şekilde eleştirdi.

Sosyal medyada tepki topladı

İlanın sosyal medyada gündem olmasının ardından kullanıcılardan tepki yağdı. Kullanıcılardan gelen bazı yorumlar şu şekilde: "Birde haklı demişler çok şükür kendi evim var ama bu istenenler tamamen özgürlüğe aykırı şeyler asla isteyemez"