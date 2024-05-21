Ev sahibiyle tartışan kiracı apartmanı havaya uçurdu

Bursa Merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde 3 katlı binanın giriş katında oturan Atakan B., 1 yıldır yaşadığı evin sahibi Hüseyin Ballı ile henüz bilinmeyen sebepten dolayı tartıştı. Tartışma üzerine Atakan B. oturduğu evin doğalgaz vanalarını açtı. Evde gaz sıkışması nedeniyle büyük bir patlama meydana geldi. Savaş alanına dönen apartmanda cam ve kapılar paramparça oldu. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye, Bursagaz ile AFAD ekipleri sevk edildi.

Mahalleli sokağa döküldü



Doğalgazın büyük bir gürültüyle patlamasıyla mahalle sakinleri panik halinde sokağa döküldü. Kiracı Atakan B. patlamayla birlikte birlikte yanarak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kiracıyı ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'nde bulunan Yanık Merkezi'ne sevk etti.



"Vanayı kapatmak istedim ama kiracı kolunu sökmüş" diyen ev sahibi Hüseyin Ballı, 'İçeriden doğalgazı açmış. Vanayı kapatmak istedim ama kolunu sökmüş. Dışarıya çıkar çıkmaz patlama sesi geldi ve patladı. Bilinçli yaptı. 'Güm' diye ses geldi. Her taraf dağıldı. Patlama sonrası kaçtı. En üst katta hamile bir kadın vardı. Neyse ki evde yok. Belki de bebeğini düşürebilirdi' dedi.

Haberi alan ev sahipleri olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.





