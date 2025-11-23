  1. Ekonomim
  Evcil hayvanlarda kimliklendirme için son tarih: 31 Aralık
Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaptığı duyuruda tüm kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi için son tarihin 31 Aralık olduğunu hatırlattı.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaptığı duyuruda 5 Mart 2025 tarihli ve 32832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”e dikkat çekti. Açıklamada, evcil hayvanlara yönelik kimliklendirme ve kayıt işlemlerinin zorunlu hale getirildiği hatırlatılarak, hayvan sahiplerinin bu yükümlülüğü yerine getirmeleri gerektiği vurgulandı.

Yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

Yapılan düzenlemeye göre, tüm kedi ve köpek sahiplerinin, bakanlıkça yetkilendirilmiş il/ilçe müdürlükleri ile kurum, kuruluş ve serbest çalışan veteriner hekimlere başvurarak, her yaştaki hayvanlarını en geç 31 Aralık 2025 tarihine kadar kimliklendirip kayıt altına aldırmaları gerekiyor. Hayvanseverlerin, sahip oldukları her yaştan kedi ve köpekler için kimliklendirme ve kayıt işlemlerini zamanında tamamlamaları gerekmektedir.

