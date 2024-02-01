Evde bakım maaşı yattı mı 2024 şubat? | Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, zamlandı mı?

Bakıma ihtiyacı olan bireylere ve onların bakımını üstlenen ailelerine sağlanan evde bakım yardımı her ay düzenli olarak ödeniyor. Peki evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 1 Şubat 2024 Evde bakım maaşı yatan iller listesi ve ayrıntılı bilgiler...

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. Buna göre 5 bin 97 lira olan Evde Bakım Yardımı bu yılın ocak-temmuz dönemi için 7 bin 608 lira oldu.

Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor. Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.

ZAMLI EVDE BAKIM PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş zamlı evde bakım aylıklarının ne zaman yatırılacağını da duyurdu. Yapılan açıklamada, “Şubat ayından itibaren söz konusu aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız.” cümlelerine yer verildi.