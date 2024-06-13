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Evde Bakım Yardımı ödemeleri ne zaman yatırılacak? Bakan açıkladı

Evde Bakım Yardımı ödemelerinin ne zaman yatırılacağı merak edilirken Bakan Göktaş haberi verdi. Göktaş, ödemeleri, Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatıracaklarını duyurdu.

Haber Merkezi
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Evde Bakım Yardımı ödemeleri ne zaman yatırılacak? Bakan açıkladı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı hastalar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla her ay yatırılan Evde Bakım Yardımı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla öne çektiklerini söyledi.

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 7 bin 608 TL ödeme yapıldığını ifade eden Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

“Kurban Bayramı dolayısıyla evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için Evde Bakım Yardımı ödemelerini öne çekerek yarın hesaplara yatırıyoruz. Bu ay Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanan 560 bin vatandaşımız için toplam 4,2 milyar TL Evde Bakım Yardımı ödemesi gerçekleştireceğiz. Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.”

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