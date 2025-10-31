  1. Ekonomim
  Evde korkunç patlama! Küçükçekmece'de termosifon faciası: 2 kişi yaralandı
Evde korkunç patlama! Küçükçekmece'de termosifon faciası: 2 kişi yaralandı

Küçükçekmece’de bir dairede meydana gelen termosifon patlamasında 2 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle evin duvarları yıkılırken, olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Olay, Kartaltepe Mahallesi 1. Pehlivan Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın 2'nci Katındaki dairede saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Dairenin banyosunda bulunan termosifon henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonrası evde bulunan yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 kişiyi ambulanslar hastaneye götürdü. Polis ekipleri de olay yerine gelerek binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Daire adeta harabeye döndü

Olay yeri inceleme ekipleri de patlama olan dairede incelemelerde bulundu. Patlama sonrası dairenin bazı duvarları çökerken evin bazı kısımlarında çatlaklar oluştu. Patlama nedeniyle daire kullanılamaz hale gelirken bitişiğinde bulunan binada da hasar oluştu. Bina zabıta ekipleri tarafında mühürlenirken polis patlama ile ilgili soruşturma başlattı.

Gündem
