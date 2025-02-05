Evde 'sarı serum' kullanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Son dönemde grip vakalarının artmasıyla birlikte yaygınlaşan ve halk arasında "atom" ya da "sarı serum" olarak bilinen serumların neden olduğu ölümler endişe yaratıyor. İstanbul Ataşehir’de, evde "sarı serum" tedavisi gören 64 yaşındaki Harun Bayramoğlu, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Evde uygulanan serum tedavisi ölümle sonuçlandı

Olay, dün gece saat 00.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, grip şikayetleri nedeniyle evinde "sarı serum" taktıran Harun Bayramoğlu, kısa süre sonra fenalaştı. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evde yapılan Bayramoğlu, hızla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bayramoğlu’nun kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsi sonucu belirlenecek. Cenazesi ailesi tarafından teslim alınan Harun Bayramoğlu, Erenköy Sahrayı Cedit Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Pendik Ballıca Köyü Mezarlığı’na defnedildi.

Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlatırken, evde uygulanan serumun içeriği ve nasıl temin edildiği araştırılıyor.

"Sarı serum" kullanımı yaygınlaşıyor, tehlike büyüyor

Son yıllarda grip, halsizlik ve yorgunluk gibi şikayetlerle hastanelere başvuran vatandaşlar arasında, "sarı serum" olarak bilinen özel karışımların talebi artmış durumda. Ancak uzmanlar, bu tür serumların bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Erdal Demirtaş, "sarı serum" adıyla bilinen bu karışımların içinde birçok etken maddenin yer aldığını ve yanlış kullanımın ciddi riskler taşıdığını belirtiyor.

"Sarı serum" solunumu aniden durdurabilir

Uzmanlara göre, "sarı serum" içeriğinde genellikle antibiyotikler, ağrı kesiciler, vitamin takviyeleri ve enerji verici bileşenler bulunuyor. Ancak, bu maddelerin bilinçsizce karıştırılması şok etkisi yaratabilir, dolaşım sistemini olumsuz etkileyebilir ve solunumun aniden durmasına neden olabilir.

Doç. Dr. Erdal Demirtaş, bu serumların hastanelerde yalnızca endikasyon dahilinde ve kontrollü dozlarda uygulandığını, ancak ev ortamında farklı bileşenlerin rastgele eklenmesinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguluyor.

Özellikle grip mevsiminde bu tür karışımlara yönelen kişilerin bilinçsiz serum kullanımı nedeniyle hayatını kaybetme riskinin arttığına dikkat çeken uzmanlar, herhangi bir tıbbi müdahalenin yalnızca uzman doktorlar tarafından yapılması gerektiğini belirtiyor.

Yetkililerden uyarı: Evde serum takılması hayati risk taşıyor

Sağlık uzmanları ve yetkililer, özellikle sosyal medyada "hızlı toparlanma", "enerji takviyesi" gibi vaatlerle pazarlanan bu tür serumların yetkisiz kişiler tarafından uygulanmasının büyük bir risk taşıdığını ifade ediyor.

İstanbul Tabip Odası yetkilileri de bu konuda vatandaşlara çağrıda bulunarak, tıbbi müdahalelerin yetkili sağlık kuruluşlarında, doktor kontrolünde yapılması gerektiğini belirtti. Evde, herhangi bir denetim olmadan uygulanan serum tedavilerinin ölümcül sonuçlar doğurabileceği vurgulanarak, vatandaşların sağlıksız yöntemlerden kaçınmaları gerektiği ifade edildi.

Son olarak, Sağlık Bakanlığı’nın da konuya ilişkin inceleme başlattığı ve özellikle denetimsiz serum uygulamalarının önüne geçilmesi için yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığı öğrenildi.