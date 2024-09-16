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Evin içerisinde otururken kamyon çarptı!

Adana'nın Çukurova ilçesinde, çöp kamyonunun çarptığı evdeki bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
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Evin içerisinde otururken kamyon çarptı!
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Adana’nın Çukurova ilçesinde ilginç anlar yaşandı. İlçe belediyesine ait çöp toplama aracı, Karslılar Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak müstakil bir eve çarptı.

Evin içerisinde bulunan kişi yaralandı

Evin mutfak duvarının bir bölümünün yıkıldığı kazada, içeride bulunan kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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