Evinde AFAD çadırı bulunan kişi gözaltına alındı
Şanlıurfa'da evinde 4 AFAD çadırı bulunan şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir evde yapılan aramada, poşet içerisinde kullanılmamış 4 AFAD çadırı ele geçirildi, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Siverek Kaymakamlığınca sosyal medya adresinden yapılan açıklamada, ihbar üzerine polis ekiplerince bir adrese operasyon yapıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Siverek ilçemizde ihbar üzerine bir adreste yapılan aramada, açılmamış vaziyette 4 adet AFAD çadırı ele geçirildi. Kaymakamlığımızca çadırlara el konularak şüpheliler ile ilgili adli süreç başlatılmıştır."
Olayla ilgili olarak ev sahibinin gözaltına alındığı, şüpheli hakkında "nitelikli
Siverek ilçemizde ihbar üzerine bir adreste yapılan aramada, açılmamış vaziyette 4 adet AFAD çadırı ele geçirildi. Kaymakamlığımızca çadırlara el konularak şüpheliler ile ilgili adli süreç başlatılmıştır. pic.twitter.com/dWesXj3Y70— SİVEREK KAYMAKAMLIĞI (@siverekkaymakam) February 17, 2023