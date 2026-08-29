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Evinde ölü bulunan yazar Koparan'ın ölüm sebebi ortaya çıktı

Üsküdar'daki villasında ölü bulunan yazar Murat Koparan'ın silahla kendini vurduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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Evinde ölü bulunan yazar Koparan'ın ölüm sebebi ortaya çıktı
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37 yaşındaki yazar Murat Koparan , 25 Ağustos'ta Üsküdar'da Bahçelievler Mahallesi’ndeki evinde silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Yapılan incelemede Koparan'ın, aynı gün eski eşi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve sonrasında intihar olayını gerçekleştirdiği belirlendi. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam ettiği aktarıldı.

Yazar Murat Koparan, villasında ölü bulunduYazar Murat Koparan, villasında ölü bulunduGündem

 