Evinden 200 kilogram altın çıkmıştı: Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçış hazırlığındayken yakalandı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında örgütün kilit ismi olarak bilinen Alihan Kuriş’in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ile onu saklayan Erhan Yılmaz yakalandı.

Haftalardır iz süren emniyet güçleri, gerçekleştirdikleri operasyonla Marmaris’te yurtdışına kaçış planı yapan iki zanlıyı gözaltına aldı. Hilmi Tuna Kuriş’in ortak olduğu Ümraniye’de 206 kilogram altın ele geçirilmişti.

Ne oldu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 Ağustos’ta 17 ilde operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden, aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 32 kişi tutuklandı, altı kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Operasyon kapsamında tutuklu Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında adreste kaynağı belirsiz 1,34 milyar TL değerinde 200 kilogram külçe altın bulunmuş, görüntüler basına yansımıştı.

Alihan Kuriş ise ifadesinde ilgili altınların düğünden kalma takı olduklarını söylemişti.

Kuriş ve diğer şüphelilere “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “dolandırıcılık” ve “vergi kaçakçılığı” suçlamaları yöneltiliyor. Soruşturmada yapı ile bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan para hareketi bulunduğu ileri sürüldü.

38 şüpheliden, Alihan Kuriş, Fahri Candemir, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar, Şeref Toprak, Mehmet Hilmi Molla, Nezih Murat Büyükgöze, Metin Güder, Hilmi Şenol, Süleyman Hilmi Dinç, Yunus Aslan, Muharrem Hilmi Akbulut, Mehmet Aksu, Muhammed Dağ, Mehmet Bozpınar, Mehmet Akbacakoğlu, Ahmet Şimşek, Abdulkerim Emrah, İsa Çardak, Cevat Bağcı, Zeki Altınel, Hüseyin Türker, Mehmet Kurban, Mehmet Tekin, Mustafa Gökduman, Hamza Deniz, Kazım Per, Ahmet Uğur Pakcan, Rıdvan Erdal, Zübeyr Özcan, Hayrullah Usul ve Muhammet Karaköse'yi tutuklandı.

Şüphelilerden, Yusuf Büyükgöze, Ahmet Gökçen, Ömer Yılmaz, Ahmet Efe, İsmail Hakkı Akgün ve Selman Süleyman Keşkekçi hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi.