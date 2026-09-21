Evinden yüklü miktarda altın çıkmıştı! Tahliye edilen eski DHMİ Daire Başkanı yeniden gözaltında
Ankara'da bugün tutuklu yargılandığı davada tahliye kararı verilen eski DHMİ Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar, suçtan kaynaklanan malvarlığını değerlerini aklama suçlaması ile yürütülen soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alındı.
DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar'ın evinden 27 kilo altın çıktığı iddiaları haberlere konu olmuştu.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) eski yöneticisi Mehmet Cemil Acar, "suçtan kaynaklanan malvarlığını değerlerini aklama" suçlaması ile yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun'nun 282. maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığını değerlerini aklama suçlaması ile yürütülen soruşturma kapsamında, DMHİ eski yöneticisi Mehmet Cemil Acar gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturma titizlikle devam etmektedir."
1,5 yıl tutuklu kalmış, bugün tahliye olmuştu
"Rüşvet" ve "yolsuzluk" suçlamalarıyla yargılanan eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar, 1,5 yıl süren tutukluluğun ardından "cezaevinde geçirdiği süre" göz önünde bulundurularak tahliye edilmişti.
Tahliye kararının ardından Başkanı Mehmet Cemil Acar başka bir suçlamayla gözaltına alındı
eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar'ın evine düzenlenen operasyonda gizli kasada 26 kilogram külçe altın, 1 milyon 320 bin dolar ve 121 bin Euro ele geçirilmişti.