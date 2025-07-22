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Evlatlarını kaybeden Yasemin Minguzzi ve Zuhal Akman infaz yasasının değişmesi için oturma eylemi yaptı

Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, çocukları öldürülen annelerle birlikte Bakırköy'de oturma eylemi yaptı. Eyleme Balıkesir’de motokurye olarak çalışırken öldürülen 20 yaşındaki Ata Emre Akman’ın annesi Zuhal Akman da katıldı.

Haber Merkezi
AA
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Evlatlarını kaybeden Yasemin Minguzzi ve Zuhal Akman infaz yasasının değişmesi için oturma eylemi yaptı
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 Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, çocukları öldürülen annelerle birlikte Bakırköy'de oturma eylemi yaptı.

Yasemin Minguzzi'nin Özgürlük Meydanı'nda dün başlattığı oturma eylemine çocuklarını kaybeden bazı anneler de katıldı.

Evlatlarının fotoğraflarının bulunduğu dövizler taşıyan anneler, adalet çağrısında bulundu, infaz yasasının değişmesi gerektiğini ifade etti.

Yasemin Miguzzi, yanında getirdiği oğlunun ayakkabılarına sarılarak gözyaşı döktü. Eyleme, motokuryelik yaparken bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki Ata Emre Akman'ın annesi Zuhal Akman'ın da aralarında olduğu çok sayıda anne destek verdi.

Eyleme destek veren şarkıcı Ece Seçkin, anne Minguzzi'nin yazdığı metni okudu.

Metinde, "Ne var biliyor musunuz? Bu aileye bir can borcu var, adalet borcu var. 2027'ye de ertelense gündemden düşürmeyeceğim. Savcı olduk, kolluk olduk, her şeyi önünüze koyduk. Lütfen verin 24 yıldan cezalarını. 24 Ocak günü görevli 16 özel güvenlik ve zabıta, İSPARK görevlisi de dahil 7 kişi bilmiyorlar, görmemişler. Bir çocuk katledilirken nasıl görmezsiniz, nasıl bilmezsiniz, nasıl o bağrışmaları duymazsınız? Özür diletip görevden alacaksınız. Kurumların gücünü hissettirdiği bu ülkede buna şahit olmak istiyorum. Olaydan bir ay önce satırla, bıçakla yakalayıp takipsizlik vermek ne demek. Belli ki suç işlenecek" ifadeleri yer aldı.

Büyükçekmece'de halıya sarılı cesedi bulunan Sedef Gürel'in annesi Gülizar Sezer de kızının öldürüldükten sonra sarıldığı halıyı açarak, kızının saçlarını tutam tutam halının içinden topladığını söyledi. Sezer, "Ben aylardır bu halıyla yaşıyorum. Bakın Sedef Güler bu halıya sarıldı. Katledildi, bedeni çürütüldü. Bu halıyla bana teslim edildi." diye konuştu.

Esenler'de 26 yaşında bıçaklanarak öldürülen Abdurrahman Balcı'nın annesi Zeynep Balcı da "Ben bu acıyla nasıl yaşayacağım. Birisi desin ki bunlara ömür boyu hapis cezası vereceğim. Ne demek 26 yıl. 26 yılı kabul etmiyorum" dedi.

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