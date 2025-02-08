Evlenecek çiftler dikkat! Yargıtay nikahtan önce yapılan mirastan feragat sözleşmesini geçerli saydı

İçtihat Bülteni Uygulaması'ndan edinilen bilgiye göre, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesinde tarafların birbirine açtığı ve Yargıtay 7. Hukuk Dairesi'ne kadar uzanan mirasçılık belgesinin iptali davası emsal oldu.

İddiaya göre 31.10.2021 yılında vefat eden Fikret A., ikinci evliliğinde karşılıklı imzalar atılmadan 15 - 20 dakika önce evleneceği Perihan isimli kişi ile mirastan feragat sözleşmesi yaptı. Fikret A.'nın ölümünden sonra tüm mal varlığı ilk evliliğinden olan çocuklarına kalınca yeni evlendiği Perihan isimli eşi, vekil avukatı aracılığıyla sözleşmenin nikahtan 20 dakika önce yapıldığını, o anlarda miras hakkı bulunmadığını, sözleşmenin doğmamış haktan feragat niteliğinde olduğunu gerekçe gösterip mirastan feragat sözleşmesinin iptali için dava açtı ve ardından da Sulh Hukuk Mahkemesi'nden mirasçılık belgesi aldı.

Bunun üzerine Fikret A.'nın ilk eşinden olan ve mirasçı görünen çocukları ise karşı dava açarak kötü niyetli olarak Sulh Hukuk Mahkemesi'nden alınan mirasçılık belgesinde mirastan feragate rağmen davalının mirasçı olarak gösterildiğini, davalının mirasçı sıfatının bulunmaması nedeniyle Sulh Hukuk Mahkemesince verilen mirasçılık belgesinin iptalini talep etti.

Yeni eş, evlilik sözleşmesini imzalamadığını iddia etti

Davalı vekili; müvekkilinin mirastan feragat ve evlilik sözleşmesi mahiyetinde bir belge ya da belgeleri imza etmediğini, evlenme telaşı içerisinde olan müvekkiline evlilik ile ilgili belgelerden bahsedildiğini, nikah anından bir süre önce kendisine evlilik için gerekli belgeler denildiğini; imzalatılan bu sözleşmenin doğmamış haktan feragat anlamına geleceğini, feragat sözleşmesinin bir çok hukuki ve fiili sebep ile yok hükmünde olduğunu ileri sürdü.

Davalı vekili, davaya konu Tokat 1. Noterliği'nde düzenlenen mirastan feragat sözleşmesinin yok hükmünde olduğunun tespitini talep etti.

İlk Derece Mahkemesi, asıl davanın reddine, karşı davanın kabulüne karar verdi

İlk Derece Mahkemesi, yüksek mahkeme içtihatları da birlikte değerlendirilerek; mirastan feragat sözleşmesinin imzalandığı tarihte mirasçılık sıfatı bulunmayan davalı-karşı davacı (Perihan) ile miras bırakan arasında imzalanan mirastan feragat sözleşmesinin geçerli bir feragat sözleşmesi olmadığı gerekçesiyle asıl davanın reddine, karşı davanın kabulü ile Tokat 1. Noterliği'nin Mirastan Feragat Sözleşmesi'nin geçersizliğinin tespitine karar verildi. İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı süresi ölenin yakınları istinaf başvurusunda bulundu.

Bölge Adliye Mahkemesi, İlk Derece Mahkemesi'nin kararını yerinde buldu

Bölge Adliye Mahkemesi, dava konusu mirastan feragat sözleşmesinin imzalandığı tarihte davalının mirasçı sıfatının olmadığını, feragat sözleşmesinden sonra nikah akdinin yapıldığını, eşin doğmamış haktan feragat edemeyeceği, bu nedenle mirasçılık belgesinde bir hata bulunmadığını asıl davanın reddine, karşı davanın kabulüne dair kararın usul ve esas bakımından hukuka uygun olduğu gerekçesiyle davacılar-karşı davalılar vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi. Bölge Adliye Mahkemesinin kararına karşı süresi içinde davacılar-karşı davalılar vekili temyiz isteminde bulundu.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi: Evlenmeden hemen önce düzenlenen mirastan feragat sözleşmesi hukuki sonuç doğurur

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, temyiz incelemesi neticesinde, "İlk Derece ve Bölge Adliye Mahkemesince sözleşmenin düzenlediği tarihte davalı-karşı davacı Perihan'ın miras bırakanla evli olmaması, henüz mirasçılık sıfatı kazanmayan Perihan yönünden sözleşmenin doğmamış haktan feragat niteliğinde olması nedeniyle sonuç doğurmayacağı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş ise de, Perihan'ın, nikah akdinin gerçekleşmesinden 15-20 dakika önce sözleşmeyi imzalaması karşısında evlilik beklentisinin yüksek oluşu, miras bırakanın ölüm anına kadar ise zaten mirasçılık sıfatının doğmasının mümkün bulunmaması, miras bırakan ölümü ile mirasçılık sıfatını kazanması nedeniyle dava konusu mirastan feragat sözleşmesinin geçerli olduğu anlaşıldığından, karşı davada mirastan feragat sözleşmesinin iptaline yönelik talebin kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün bozulması gerekmiştir" şeklinde karar vererek emsal bir karara imza attı.