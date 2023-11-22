Evlenecek gençlere 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira kredi

Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Yasalaşan teklife göre, yeni evlenen gençlere 150 bin lira faizsiz kredi imkanı sağlanacak.

Evlilik kredisinin şartları neler?

Evlilik kredisi şartları da kesinleşti. Evlilik kredisi ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla tahsis edilecek.



Aile ve Gençlik Fonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak kurulacak. Petrol, doğalgaz ve maden kaynaklarının gelirinin yüzde 20'si fona gelir olarak aktarılacak.

Evlilik kredisine nasıl başvurulur?

Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular internet üzerinden yapılacak. Fonun imkanları ile tahsis edilecek kredinin miktarı miktarı her yıl artacak.

Deprem bölgesinde başlayacak uygulama Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.