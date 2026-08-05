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Evlerini satıp anne ve baba oldular: 34 yıl sonra dünyaya gelen ikiz kızlarıyla Anıtkabir’i ziyaret ettiler

Adıyaman'da yaşayan Abuzer (71) ve Zeynep Yıldırım (59) çifti, evlerini satıp tüp bebek tedavisi ile 34 yıl sonra ikiz çocuk sahibi oldu. Şimdilerde 6 yaşında olan ikizler Tekbir Gül ve Havva Gül, anne ve babalarıyla birlikte hayalini kurdukları Anıtkabir’i ziyaret etti.

Haber Merkezi
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Evlerini satıp anne ve baba oldular: 34 yıl sonra dünyaya gelen ikiz kızlarıyla Anıtkabir’i ziyaret ettiler
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Abuzer ve Zeynep Yıldırım, 40 yıl önce Adıyaman'da dünya evine girdi. Evliliklerinin ilk yıllarında iki kez hamile kalan Zeynep Yıldırım, çocuklarını anne karnında kaybetti.

Evlerini satıp anne ve baba oldular: 34 yıl sonra dünyaya gelen ikiz kızlarıyla Anıtkabir’i ziyaret ettiler - Resim : 1

Anne baba olmak için yıllarca çabalayan Yıldırım çifti Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta defalarca tedavi gördü.

Evlerini satıp anne ve baba oldular: 34 yıl sonra dünyaya gelen ikiz kızlarıyla Anıtkabir’i ziyaret ettiler - Resim : 2

Tüp bebek tedavisi kararı alan ve bunun için oturdukları evi satan Yıldırım çifti, 34 yılın ardından anne-baba olma mutluluğunu yaşadı.

Evlerini satıp anne ve baba oldular: 34 yıl sonra dünyaya gelen ikiz kızlarıyla Anıtkabir’i ziyaret ettiler - Resim : 3

6 yıl önce ikiz kız çocuklarını kucaklarına alan Yıldırım çifti kızlarına Tekbir Gül ve Havva Gül ismini verdi.

Evlerini satıp anne ve baba oldular: 34 yıl sonra dünyaya gelen ikiz kızlarıyla Anıtkabir’i ziyaret ettiler - Resim : 4Hayalleri olan Anıtkabir'i ziyaret ettiler

Doktor ve polis olmak isteyen ikizler, öğretmenlerine Anıtkabir'i ziyaret etmek istediklerini söyledi.

Evlerini satıp anne ve baba oldular: 34 yıl sonra dünyaya gelen ikiz kızlarıyla Anıtkabir’i ziyaret ettiler - Resim : 5

Ailelerinin maddi imkanı olmayan ikizlerin öğretmeni Sevgi Varsa Engel Yok Derneği Başkanı Zeynep Bulut ile iletişime geçti.

Evlerini satıp anne ve baba oldular: 34 yıl sonra dünyaya gelen ikiz kızlarıyla Anıtkabir’i ziyaret ettiler - Resim : 6

Zeynep Bulut, Adıyaman’a gelip aileyi ziyaret etti. Ardından dernek, Abuzer ve Zeynep Yıldırım çifti ile kızlarını Ankara'ya götürdü.

Evlerini satıp anne ve baba oldular: 34 yıl sonra dünyaya gelen ikiz kızlarıyla Anıtkabir’i ziyaret ettiler - Resim : 7

Aileleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret eden Tekbir Gül ve Havva Gül'ün sevinçleri, sanal medyada paylaşılmasının ardından büyük ilgi gördü.

Evlerini satıp anne ve baba oldular: 34 yıl sonra dünyaya gelen ikiz kızlarıyla Anıtkabir’i ziyaret ettiler - Resim : 8