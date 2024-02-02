EVLİLİK KREDİSİ 150 BİN TL: Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir yeni evleneceklere devlet destekli 150 bin lira evlilik kredisinsw hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, evlilik kredisine ilişkin detayları paylaştı. Peki evlilik kredisi başvuruları başladı mı? İşte tüm detaylar haberimizin devamında...
Yeni evlenecek gençlere, 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi verilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ifadeleri şöyle:
"Önce pilot uygulama olarak deprem bölgesinden başlayacak. Sonra tüm Türkiye yaygınlaşacak. Özellikle, gençlere evlilik kredisi dediğimiz 150 bin TL iki yılı geri ödemesiz 4 yıllık krediye destek verme mekanizmasını içeriyor. İleride fonlar arttıkça imkanlar arttıkça başka destekler tabii ki söz konusu olacak ama aşama aşama gidecek."
EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI
Kredi, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek,
Deprem bölgesi öncelikli olacak,
Yaş ve gelir şartı da olması ön görülüyor,
Belli suçlara bulaşmamış olmak.