Evlilik kredisi kriterleri belirlendi, teklif TBMM'ye sunuldu

Evlenecek genç çiftlere 2 yıl ödemesiz 150 bin TL kredi verilmesini öngören kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, krediye ilişkin kriterlerin belirlendiğini söyledi.

Bakan Göktaş, "18-27 yaş gibi, ama bunların hepsi Meclis’te görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış… Çiftlerin Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programından da faydalanması gerekiyor. Bu kriterlere uyan herkes bundan faydalanabilecek" dedi.

Pilot uygulama deprem bölgesinde başlayacak

Teklifin gençlerin beklediği bir müjde olduğunu belirteren Bakan Göktaş, şunları söyledi:

"Meclis'e gönderdik, top Meclis'te, biz tüm çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz. Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk, bütün altyapı şu anda hazır. 18 -27 yaş gibi kriterimiz olacak, ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış…

Çiftlerin Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı'ndan da faydalanması gerekiyor. Bu kriterlere uyan herkes bundan faydalanabilecek. 2 yıl boyunca geri ödemesiz. Sıfır faizle vereceğimiz bir destek. Yönetmelik çıkarmamız gerekiyor akabinde. Pilot bölgeden başlama nedenimiz, deprem bölgesindeki gençlerimize destek olmak. Oraya moral motivasyon olmak."