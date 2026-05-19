"Evlilikler sade bir nikahla gerçekleştirilsin"

CANAN SAKARYA / ANKARA

Komisyona nisan ayında günlük ortalama 51,46 dilekçe gelirken, mart ayına göre başvuru sayısında yüzde 5,69’luk artış oldu. En fazla başvuru Ankara, İstanbul ve İzmir’den gelirken, en az başvuru yapılan iller ise Kilis ve Muş oldu. Başvurular arasında ilginç talepler yer aldı.

Kına ve düğün gibi yüksek maliyetli organizasyonların evlilik üzerindeki ekonomik ve toplumsal baskıyı artırdığı, evliliğin sade nikah ile gerçekleştirilmesini teşvik edecek düzenlemelerin yapılması talep edildi. Kamu kurumlarına personel alımlarında yaş sınırının yükseltilmesi, açık alanlarda, dar kaldırımlarda ve yaya geçiş yollarında sigara içilmesinin yasaklanması, ilkokul çağındaki çocukları korumak amacıyla bilişim ve siber güvenlik denetimden geçmeyen dijital oyunlara erişimin kısıtlanması gelen talepler arasında yer aldı.

İnternet oyunlarında silah ve şiddet içeren içeriklerin yaş sınırlamasına tabi tutulması ve çocuklar ile gençleri korumaya yönelik özel bir yasal düzenleme yapılması, ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlara yönelik düşük faizli ve uzun vadeli konut kredisi sağlanması, bireysel silahlanmanın sınırlandırılması ve silahların muhafazasının denetlenmesine yönelik kanuni düzenlemeler yapılması da gelen talepler arasında yer aldı. Silah bulundurma ruhsatı sahiplerinin poligona gidiş izinlerinin e-Devlet üzerinden alınabilmesi diğer talepler olarak dikkat çekerken, bir vatandaş YKS sınavında 34 yaş üstü erkek adaylara kontenjan ayrılmasını talep etti.