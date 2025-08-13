Evrensel gazetesinin İzmir bürosuna silahlı saldırı düzenlendi: Bir kişi gözaltında

Evrensel’in haberine göre gazetenin İzmir Alsancak’taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bulunan bürosuna gece saat 01:30 civarında saldırı düzenlendi. Büro önüne gelen bir şahıs gazeteye silahla saldırdı.

Silahın şarjörünü boşaltan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis ekipleri ise bina önünde kurşunları toplarken, gazetenin İzmir Temsilciliği’ne haber verilmedi.

Gazetenin İzmir Temsilcisi Özer Akdemir de emniyette ifade vererek şikayetçi oldu.

İzmir Temsilciliği’nden yapılan açıklamada “Saldırı, sadece Evrensel’e değil, halkın haber alma hakkına, basın özgürlüğüne ve gerçeğin peşinde koşan tüm gazetecilere yönelmiş açık bir gözdağıdır” denildi.

“Hiçbir baskı bizi susturamayacaktır”

Açıklama şöyle devam etti:

“Evrensel’in tarihi; muhabirimiz Metin Göktepe’nin gözaltında katledilmesinden, defalarca maruz kaldığımız soruşturma ve gözaltılardan, Basın İlan Kurumu’nun ilan gasbından, baskılardan ve tehditlerden örneklerle doludur. Ancak bilinmelidir ki, hiçbir kurşun, hiçbir tehdit, hiçbir baskı bizi susturamayacaktır.

Gerçeği karartmaya çalışanlar bilmelidir ki: Evrensel, dün olduğu gibi bugün de yarın da gerçeğin izini sürmeye, işçilerin, emekçilerin, ezilenlerin sesini duyurmaya, hakikati haykırmaya devam edecek; kalemini daha da keskin tutacaktır.”